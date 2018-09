Gouden Leeuw voor Netflix-film Roma

Roma vertelt in glorieus zwart-wit een ontroerend en goeddeels autobiografisch verhaal over een Mexicaans doktersgezin dat in de jaren zeventig te maken krijgt met een scheiding, terwijl hun dienstmeisjes ongewenst zwanger wordt van een man die ’m ook smeert. Het is de eerste grote filmprijs voor een productie van Netflix, die zich niet wil verplichten tot het uitbrengen van zulke films in de bioscoop. Om die reden weigerde het filmfestival van Cannes eerder dit jaar films van Netflix te selecteren voor de competitie.

Onder voorzitterschap van Guillermo del Toro riep de jury van de hoofdcompetitie in Venetië de Amerikaan Willem Dafoe uit tot beste acteur voor zijn rol als Vincent van Gogh in At Eternity’s Gate. Olivia Colman mocht de prijs voor de beste actrice in ontvangst nemen voor haar vertolking van Queen Anne in The favourite.

The favourite, een eigenzinnig kostuumdrama van de Griek Yorgos Lanthimos, werd ook bekroond met de Grote Prijs van de Jury. Jacques Audiard werd gelauwerd als beste regisseur voor zijn hoogst originele western The Sisters Brothers. De gebroeders Coen zagen hun film The Ballad of Buster Scruggs beloond worden met de prijs voor het beste scenario. Ook deze film – een bonte verzameling westernminiatuurtjes – is een Netflix-productie.