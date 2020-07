Blue Ivy speelt rolletje op visueel album Beyoncé

Beyoncé brengt vrijdag Black is King uit, een visueel album. Het is exclusief te zien en te horen bij streamingdienst Disney+. De zangeres schreef, regisseerde en produceerde het visuele album zelf. De release komt iets meer dan een jaar na de reboot van Disneys The Lion King. Daarvoor sprak Beyoncé de stem van Nala in. De tracks op het album zijn gebaseerd op die van de film. Ook andere sterren uit The Lion King werkten eraan mee.

Black is King is een eerbetoon aan zwarte gezinnen door de geschiedenis. „De film is een tijdloos verhaal dat het heden informeert en hervormt. Een hereniging van culturen en gedeelde overtuigingen. Een verhaal over hoe de meest gebroken mensen een buitengewone gave en een doelgerichte toekomst hebben”, liet Disney weten in een verklaring.