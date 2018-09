Kanye West stuurt verslaggeefster weg

De vragen gingen over de ruzie die Kim had met Tyson Beckford. De realityster en onderneemster was daar niet van gediend en gaf haar een sneer waardoor ze veel kritiek kreeg op sociale media. Kanye wilde blijkbaar een nieuwe rel voorkomen en zei tegen de organisatie dat hij zou vertrekken als de vrouw bij het event zou blijven. De verslaggeefster vertrok en voorkwam zo dat ze door veiligheidsmedewerkers van Ralph Lauren verwijderd zou worden.

Acteur en model Tyson Beckford maakte in juni korte metten met Kim. Op Instagram liet hij weten niet onder de indruk te zijn van het lichaam van de socialite.

Tyson was overigens een paar kilometer verderop bij een ander evenement in New York. Ook daar ontstond een rel. Nicki Minaj kreeg het aan de stok met Cardi B. Die kwam bij haar verhaal halen vanwege opmerkingen op sociale media. Tegen TMZ vertelde Tyson dat hij het gevecht niet had gezien. „Bovendien draag ik een wapen. Ik mag helemaal niet vechten”, voegde hij eraan toe.

