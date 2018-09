Amsterdam onderscheidt jarige Reinbert de Leeuw (80)

Aan de avond werkten zangeres en dirigente Barbara Hannigan, het Asko|Schönberg Ensemble, pianiste Tamara Stefanovich en actrice Katja Herbers mee. Het verjaardagsconcert was rechtstreeks te horen op NPO Radio 4. De medaille wordt toegekend aan personen die zich meer dan vijftien jaar verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam en de stad naar buiten toe op internationaal niveau hebben uitgedragen op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied.

De Leeuw is al veel gelauwerd. Zo is hij Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en won hij in 2013 de Edison Oeuvreprijs. Twee jaar geleden kreeg hij een eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Leuven. De Leeuw werd toen geroemd als onvermoeibare pionier en voorvechter van de muziek van de 20e en 21e eeuw.

Dit jaar nog werd De Leeuw genomineerd voor een Grammy, met de cd Kurtág: Complete Works for Ensemble & Choir. Hij won de onderscheiding niet, maar de altijd kritische Hongaarse componist Kurtág zelf was heel tevreden over het album.