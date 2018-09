Alexandra Radiusprijs voor danstalent Timothy van Poucke

De jury vindt de 21-jarige, uit Woerden afkomstige danser „buitengewoon getalenteerd”. „Hij beschikt nu al over een opvallend goede techniek, is bijzonder muzikaal en - zeer belangrijk in het klassieke ballet - een uitstekende partner.” Daarnaast prijst de jury hem om zijn grote charisma en innemende toneelprésence.

De Alexandra Radiusprijs is een onderscheiding voor de opvallendste danser(es) van het hele Nationale Ballet. Bij de uitreiking waren tal van prominenten aanwezig. De schrijvers Arthur Japin en Bart Chabot waren op het evenement afgekomen, net als Eric Corton. Anna Drijver, Eva Simons en Wende Snijders behoorden ook tot de genodigden.