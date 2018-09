Nicki Minaj dient geen aanklacht in

Tijdens een feestje van Harper’s Bazaar gooide Cardi B een schoen naar Nicki. Ze was boos vanwege een paar opmerkingen die Nicki over haar had gemaakt op social media. Die gingen over het moederschap en dat pikte Cardi niet.

Het opstootje werd in de kiem gesmoord door veiligheidsmensen. Beide dames kwamen er bijna ongeschonden vanaf. Cardi had wel een blauwe plek op haar hoofd. Dat was niet de schuld van Nicki. Cardi zou in alle tumult zijn geraakt door iemand van de beveiliging.

Cardi B, met een enorme bult boven haar oog, wordt aangehouden door de politie na haar aanval op Nicki Minaj. Ⓒ Hollandse Hoogte

Nicki zei tegen TMZ dat het gevecht niks voorstelde. Toen ze het feestje, in het kader van de Fashion Week New York, verliet, deed ze ook alsof er niets was gebeurd.