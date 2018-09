Opnieuw veel kijkers voor Beste Zangers

Naar de eerste aflevering, waarin Lee Towers in de schijnwerpers stond, keken vorige week net wat meer mensen. Het zangprogramma van Jan Smit dat momenteel bezig is met het elfde seizoen is onverminderd populair. Alleen naar het NOS Journaal van 20.00 uur keken zaterdag meer mensen, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

In Beste Zangers staat elke aflevering één zanger centraal, die voor de andere zangers een lied uitkiest om te zingen. De hoofdgast kiest uiteindelijk de winnaar. Vorige week riep de zichtbaar aangeslagen Lee Towers Trijntje uit tot winnares.

De AVROTROS wist de kijkers ook na Beste Zangers vast te houden. Ik vertrek wist namelijk ook 1,2 miljoen mensen te boeien. Het reisprogramma eindigde daarmee voor Dance Dance Dance in de kijkcijfer top tien. Het dansprogramma van RTL4 vol BN’ers trok 1,1 miljoen kijkers. Net zoveel als twee weken geleden toen de eerste aflevering van het vierde seizoen te zien was.