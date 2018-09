Ariana Grande reageert op overlijden Mac Miller

Op de zwart-witfoto kijkt Mac Miller omhoog naar Ariana. De zangeres plaatste geen onderschrift erbij. De foto heeft inmiddels bijna zeven miljoen likes verzameld. Op het kiekje kan niet gereageerd worden. Grande zette de mogelijkheid uit om reacties te plaatsen nadat ze werd overspoeld door hatelijke opmerkingen van mensen die haar de schuld gaven van de dood van Mac.

Bekijk ook: Ariana Grande wordt dood Mac Miller verweten

Miller werd vrijdag bewusteloos gevonden in zijn huis. Toen de hulpdiensten arriveerden was hij al overleden. Vermoedelijk had hij een overdosis genomen. Hij is 26 jaar oud geworden. De rapper ging al langer gebukt onder problemen met drugs.