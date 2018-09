Drake haalt eerdere aartsvijand Meek Mill op podium

Drake maakte op grootse wijze duidelijk dat zijn jarenlange vete met Meek Mill voorbij is door hem zaterdagavond tijdens een concert in Boston op het podium te halen, weet TMZ. Samen rapten ze het intronummer van Dreams and Nightmares, Meeks debuutalbum uit 2012.

De ruzie van Meek en Drake begon in 2015 toen Meek zijn collega beschuldigde van het gebruiken van ghost writers. Drake reageerde met een aantal tracks waarin hij hem diste, waaronder de grote hit Back to Back. Later belandde Meek in de gevangenis, in april kwam hij vrij. In mei zei Meek al dat hij niet meer boos was op Drake aangezien die zijn vrijlating steunde. En nu is het dus definitief goedgemaakt.

Ondertussen lijkt het ook weer goed te zijn tussen Drake en Chris Brown. De twee mannen volgen elkaar sinds zaterdag op Instagram, tegenwoordig een blijk van vriendschap. Deze zomer waren er al tekenen dat de ruzie tussen de rapper en de zanger voorbij was toen Chris het nieuwe album van Drake de hemel in prees en Drake op zijn beurt Chris roemde om zijn basketbalkunsten. Daarmee is de spanning, die sinds 2012 bestaat omdat ze beiden een relatie hebben gehad met zangeres Rihanna, ook tussen hun uit de lucht.