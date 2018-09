’Huis Mac Miller schoongeveegd na drugsfeestje’

Bronnen van de politie vertellen TMZ dat er alleen maar een kleine hoeveelheid ’wit poeder’ werd gevonden tijdens een huiszoeking na het overlijden van de rapper in zijn huis in Californië. „Het huis is mogelijk schoongeveegd.” Er werd gezocht naar flessen voor pillen en andere spullen voor drugsgebruik, maar de zoektocht leverde niets op.

Het leek er kortom in niets op dat er een drugsfeestje had plaatsgevonden, maar toch blijft de politie vermoeden dat dat wel aan de gang is geweest, zeker gezien het drugsgebruik dat van hem bekend is. Het lijkt hen niet logisch dat iemand die een fatale dosis neemt, van tevoren zélf het huis ontdoet van de flessen en toebehoren. Bovendien waren er zowel donderdag- als vrijdagnacht veel mensen in het huis van Mac, precies rond de tijd dat iemand het alarmnummer belde.

’Gezellige avond’

Op basis van gesprekken met getuigen blijkt dat niemand de rapper vrijdag overdag nog levend heeft gezien. Een bron uit de muziekindustrie vertelde aan People echter dat hij met zijn vrienden American Football zat te kijken. „Hij was fan van de Pittsburgh Steelers uit zijn geboortestad en had gewoon een leuke avond met vrienden waar ze de wedstrijd keken.” Het favoriete team van de rapper speelde dan wel niet donderdagavond, het was wel de openingswedstrijd van het seizoen. Volgens hen was daarom extra wrang dat Mac Miller overleed. „Het was juist een hele gezellige vriendschappelijke avond.”

Mac Miller werd vrijdag levenloos in huis gevonden nadat een vriend het alarmnummer had gebeld.