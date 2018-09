Wendy van Dijk onaangenaam verrast in tv-programma

„Het is een programma waarin mensen zich een doel stellen waar ze een jaar over doen om het te bereiken”, vertelt Wendy. Ze ontmoette vorig jaar 35 deelnemers met uiteenlopende ambities en ontving ze onlangs opnieuw in de studio om van ze te horen of ze hun doel ook daadwerkelijk bereikt hebben. Beide opnames van toen en nu worden samengevoegd in de zeven afleveringen van de nieuwe show die RTL4 vanaf donderdag uitzendt.

„In elke aflevering maken we en sprong van een jaar. Kijkers zien in de uitzending meteen het resultaat en mijn reactie daarop”, vertelt Wendy, die erg benieuwd was of de dromen van de kandidaten waren uitgekomen. „De onderwerpen zijn heel uiteenlopend. Er is iemand bij die van zijn stotteren af wil komen, mensen die een ziekte willen overwinnen en ik ontmoet een man die het liefst als vrouw door het leven wil gaan. Alle onderwerpen zijn uit het leven gegrepen en heel gevarieerd.”

’Onaangenaam verrast’

Wendy liet zich na een jaar steeds verrassen door de resultaten. „Ik weet van niets hoe ze het jaar hebben beleefd. Ik heb de deelnemers een aantal keren bemoedigend toegesproken via sociale media, maar vooraf was duidelijk afgesproken dat ik niets terugkreeg, dus ik had geen idee hoe het alle kandidaten was vergaan. Tijdens de tweede ontmoeting, een jaar later, praat ik met de mensen over hoe het ze vergaan is. De dag dat ik de opnames inging was ik echt wel nerveus, want ik had geen idee wat me te wachten stond. Normaal vind ik het fijn om me voor te bereiden op een gesprek. Je weet dan waar de valkuilen zijn en waar je op door moet vragen. Hier ging ik er blanco in en moest ik gewoon vanuit mijn hart reageren. Dat is volgens mij wel goed gegaan. Ik ben benieuwd hoe de kijker dat ziet.”

Niet alle dromen komen uit. Wendy: „Zo is het leven. Het zou fantastisch zijn als alles tot een goed einde komt, maar dat is echt niet het geval. Ik ben een paar keer behoorlijk onaangenaam verrast, dat kan ik wel verklappen. Het liefst wil ik iedereen onthalen en feest vieren met elkaar. Maar voor hetzelfde geld voer ik een ontzettend slechtnieuwsgesprek met iemand op de bank.” Om te beslissen of de show haar ligt, keek Wendy naar de buitenlandse versies van de show, die in Engeland is ontwikkeld. Ook keek ze naar de Vlaamse versie op de VRT met Cath Luyten als presentatrice. Wendy: „Ik was er meteen door geraakt.”

Iets nieuws

Voor Wendy van Dijk, die nog een contract van anderhalf jaar bij RTL heeft en zichzelf niet ziet zo snel ziet vertrekken, is de start van dit nieuwe tv-seizoen met This Time Next Year extra spannend. „Vooral heel leuk”, zegt Wendy. „Het is voor mij alweer een tijdje geleden dat ik met iets nieuws kom. Ik ben al een tijdje bezig met The Voice en Wie ben ik en Moordvrouw, een vast pakket. Dit is weer echt iets nieuws. Ik ben heel benieuwd.”

Hoewel Moordvrouw dit jaar niet op de buis is, sluit Wendy niet uit dat ze weer gaat acteren. „Zeg nooit nooit. Ik ben gek op acteren. Het is niet gezegd dat Moordvrouw voorgoed stopt, dat weet ik ook niet. Maar nu even niet.”