Gedumpte ex wilde Katie Price ten huwelijk vragen

„Ik was verliefd op die meid en tot vorige week wilde ze nog met mij trouwen”, begint Kris zijn verhaal. „Ik ben er ziek van en ik ben 6 kilo afgevallen. Ik ben nog nooit zo gestrest geweest en dat weet ze. Het heeft mij echt gebroken. Een vriend verblijft nu bij mij omdat ik steeds foto’s zie van haar met een nieuwe vent. Ik krijg er angstaanvallen van.”

Boyson, die ook te zien was in twee Britse realityshows, zegt dat Katie aan de grond zat toen ze elkaar ontmoetten. „Ik heb haar er weer bovenop geholpen. Nu doet ze dit.” Price worstelde toentertijd met de scheiding van haar derde man Kieran Hayler toen ze elkaar leerden kennen afgelopen mei. „Ik wilde niet in de schijnwerpers staan, maar ik kon niet negeren wat ik voelde. Ik werd verliefd op een meisje waarmee ik tijd doorbracht. Dat was het. Er was geen plan. Ik viel gewoon keihard voor haar.”

Verlovingsring

Daarna ging het snel. Na een paar dates werd er al gesproken over trouwen en kinderen. „We hadden het er de hele tijd over.” Kris was er zo van overtuigd dat Katie de ware was, dat hij bezig was met het laten maken van een verlovingsring. „Ik was er klaar voor om haar vader om haar hand te vragen.”

Bekijk ook: Katie Price wil nog dit jaar opnieuw trouwen

Maar drie weken geleden ging het mis. Katie ging nachten lang stappen zonder Kris. „Ik begon te vermoeden dat er iets mis was.” En kort daarna werd Price feestend gefotografeerd met de rijke jonge zakenman Alex Adderson. „Ze bood haar excuses aan en smeekte mij om haar terug te nemen.” En dat deed Boyson. Maar binnen een paar dagen was Price terug in de armen van Adderson. „Twee dagen later sms’te ik dat ik verliefd op haar was, kinderen met haar wilde en dat we zoveel plannen hadden. Maar ze reageerde nooit.”

Kris denkt dat Katie liever wil feesten dan een gezinsleven leiden. „Wanneer ik haar nu zie, heb ik medelijden met haar. Er is overduidelijk iets mis. Ze is er met haar hoofd niet bij. Het voelt alsof er iets mis en dat ze ergens mee worstelt. De realiteit is dat we uit elkaar groeiden omdat ik voorkwam dat ze dronk. Ik zorgde ervoor dat de kinderen op de eerste plek kwamen en dat ze in een goed daglicht kwam te staan.”

Bekijk ook: Hoe een topmodel er VIJFTIG MILJOEN doorheen joeg