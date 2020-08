Friends-reünie toch weer uitgesteld

David Schwimmer, die de rol van Ross Geller speelde, zei onlangs nog dat hij en zijn collega's de hoop hadden dat de opnames deze maand nog zouden plaatsvinden. Volgens Deadline was afgesproken dat er op 17 augustus zou worden gefilmd, maar die afspraak is nu op de lange baan geschoven. Een digitale editie is geen optie. De producenten en cast willen een fysieke reünie waarbij idealiter ook een (klein) publiek aanwezig is.

Eigenlijk zouden David, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow en Matthew Perry al eind mei te zien zijn tijdens de lancering van streamingdienst HBO Max. Ook die opnames werden afgeblazen vanwege het coronavirus.