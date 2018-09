Jongste zoon Japanse keizer verbindt naam aan wereldbeker rugby

Akishino, de jongste zoon van keizer Akihito, is ten tijde van de Rugby World Cup de nieuwe kroonprins van Japan. In april namelijk treedt zijn vader af en wordt zijn broer Naruhito de nieuwe keizer, waardoor de prins een plaats opschuift in de rij van troonopvolgers. In de tijd dat de wereldbeker wordt verspeeld, zijn ook de kroningsplechtigheden voor de keizer die op 1 mei aantreedt.

Het is voor het eerst dat de strijd om het wereldkampioenschap rugby buiten de traditionele rugbylanden als Engeland, Frankrijk, Zuid-Afrika of Nieuw-Zeeland wordt gehouden. De openingswedstrijd is in het Chofu stadion in Tokio. Japan moet zich voor de kwartfinales zien te kwalificeren in een poule met Ierland, Schotland, Rusland en Samoa.