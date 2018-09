Alessandra Ambrosio zoent gepassioneerd met nieuw liefje

De US Open-finale tussen Serena Williams en Naomi Osaka was op zich al dramatisch genoeg was met Serena’s - in haar ogen onterechte - verlies. Het Victoria’s Secret-model voegt er voor de toeschouwers nog wat smakelijk liefdesvertoon aan toe. Zonder zich maar iets aan te trekken van aanwezige camera’s zoent Alessandra haar liefje Nicolo vol op de mond, te zien op foto’s van Daily Mail.

Een bron van Page Six zag de twee onlangs in het uitgaangsleven in Atlantic City, waar ze ook al niet van elkaar af konden blijven. „Ze waren erg gepassioneerd, zoenden elkaar alsmaar en als ze niet aan het dansen was, lagen ze in elkaars armen.

De Italiaanse mode-ondernemer lijkt het hart van het topmodel veroverd te hebben, sinds ze in augustus voor het eerst samen werden gespot. In maart maakte Alessandra het nog uit met haar verloofde Jamie Mazur, met wie ze al sinds 2005 samen was en twee kinderen heeft. De reden van de breuk werd niet bekend.