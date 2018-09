Wat doet Gérard Depardieu in Noord-Korea op jubileumdag?

Journalisten merkten de iconische Franse acteur op in een hotel voor toeristen. Het is niet bekend of hij deelneemt aan de activiteiten waarmee de Dag van de Oprichting van de Republiek wordt gevierd; een enorme militaire parade, grote optochten en mogelijk de terugkeer van massaspelen.

Zichtbaar geïrriteerd dat hij werd opgemerkt, weigerde Gérard Depardieu de journalisten te woord te staan, schrijft The Telegraph. „Ik wil geen journalisten”, reageerde hij voor de camera. BFM TV wist ook een Franse vriend van de acteur te identificeren, Yann Moix, een schrijver en een redacteur bij radio en tv met uitgesproken meningen.

Selfie

Oliver Hotham van NK News liet op twitter weten dat Depardieu weigerde ook maar één foto te laten maken. Een lid van zijn crew zou Hotham gedreigd hebben met ’een slechte tijd’ als hij bleef doorvragen over de reden dat hij in Noord-Korea was. Hotham wist alleen een selfie van de acteur te bemachtigen via een bevriend lid van een Turkse delegatie.

Van Depardieu is bekend dat hij een vriend is van de Russische president Vladimir Putin, meldt The Telegraph. De beroemde acteur, die in zo’n 170 films speelde, - in juni ontving hij nog een erkentelijkheidsmedaille van de stad Brussel tijdens het Brusselse Internationale Filmfestival - heeft de Frans-Russische nationaliteit. Kortgeleden kwam hij nog in het nieuws omdat hij beschuldigd werd van verkrachting. Dit heeft hij ontkend. De Franse justitie onderzoekt de zaak.