Fred van Leer weer thuis

„Het is een tijdje stil geweest vanuit mij, wat niet vaak voorkomt”, schrijft Fred. „Ik lag inderdaad in het ziekenhuis en na onderzoek is gebleken dat ik een ontsteking in mijn darmen heb”. De Rotterdammer benadrukt dat het niet kwaadaardig is, maar wel veel pijn veroorzaakt.

Fred zou gisteravond de presentatie van zijn modeshow in Etten-Leur voor zijn rekening nemen, maar organisator Dyon Hagenaars kreeg te horen dat de stylist niet kon komen, omdat hij in het ziekenhuis zou liggen. „Ik vind het erg vervelend dat ik gisteren de presentatie niet kon verzorgen, maar gelukkig hebben we alles in goed overleg met de organisatie geregeld.”