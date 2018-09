Megaranch Burt Reynolds omgetoverd in 30 woningen

De maar liefst 64 hectare grote Jupiter Farms Ranch was volgens de krant ook het decor van de film Striptease en de serie B.L. Stryker. Veronica Bellew, wier familie een winkel bezat vlakbij het landgoed, zegt dat de acteur onder meer studio’s en een kerk op zijn grond had laten bouwen. “Hij had een paardenrenbaan en was bovendien de eigenaar van herten. Dat waren zijn huisdieren”, voegt ze eraan toe.

De ranch diende tevens als trouwlocatie voor Reynolds – die afgelopen donderdag op 82-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een hartaanval – en actrice Loni Anderson, die in 1988 elkaar het jawoord gaven.

Volgens de website IMDb was het de bedoeling dat de Hollywoodlegende in Once Upon a Time in Hollywood zou verschijnen, een film van Quentin Tarantino, die volgend jaar moet uitkomen. „Mijn oom keek er naar uit om met Tarantino en de geweldige cast samen te werken”, aldus een nicht van Reynolds.