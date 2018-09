Sophia Loren ontvangt Grand Acting Award

Actrice Sophia Loren ontvangt uit handen van minister Ingrid van Engelshoven (OCW) de Grand Acting Award van Film by the Sea. Ⓒ ANP

De Italiaanse actrice Sophia Loren heeft zondag in Vlissingen de Grand Acting Award in ontvangst genomen. De prijs is een initiatief van het festival Film by the Sea in Vlissingen.