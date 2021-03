Audrey’s gratie leeft verder in kleindochter Emma

Ongelooflijk, hoe Audreys gratie voortleeft in de dochter van haar zoon Sean Hepburn Ferrer. „Ik geloof dat gelukkige meisjes de mooiste meisjes zijn”, zei Audrey ooit. In dat licht bezien moeten zowel zij als Emma niets te kort zijn gekomen. Toch is het niet alleen de schoonheid die hen verbindt, ook de liefde voor leven en kunst doen dat, net als een grote betrokkenheid bij de maatschappij.

Audrey keerde zich tegen het leed in de wereld door haar ambassadeurschap voor de Verenigde Naties. Net als zij draagt ook Emma haar steentje bij. Zij werkt als kunstenares en curator in New York, maar zet zich eveneens in voor Unicef en de burgerrechtenbeweging Black Lives Matter. Overigens woont zij maar ten dele in Amerika. Emma’s ouders scheidden toen zij zes was. Sindsdien pendelt zij tussen haar eigen appartement op Manhattan, waar in de buurt ook haar moeder woont, en het huis van haar vader in Florence.