Cesar Zuiderwijk: ’Een droom die uitkomt!’

De 2000 muzikanten speelden het twee uur durende muziekstuk Four Horizons, dat Zuiderwijk speciaal schreef voor het massaconcert. Aanleiding was de viering van het tweehonderdjarig bestaan van Scheveningen als badplaats, georganiseerd door Feest Aan Zee.

„Met het enthousiasme van 2000 drummers hebben we deze waanzinnige productie kunnen neerzetten. Ik wilde het optreden van 1992, met duizend drummers op de Maas, overtreffen. Dat is meer dan gelukt. Ik ben megatrots op alle deelnemers, van jong tot oud, amateur tot prof! En iedereen die dit heeft mogelijk gemaakt superdankbaar. Drummen doet een ritme prikkelen en ik hoop dat dit concert de duizenden bezoekers heeft geïnspireerd”, aldus Zuiderwijk.

Werelddelen

Iedereen met drumervaring, uit binnen- en buitenland, kon zich aanmelden voor het evenement. De slagwerkers waren ingedeeld in vier ’werelddelen’ en speelden op Europese en Amerikaanse drumstellen of snaredrums, Japanse taiko’s en tom-toms, Braziliaanse sambadrums en conga’s of Afrikaanse djembés.

Carla Sleebos (bijna 85) en de bekende drummer John Engels (83) waren de oudsten die zich voor het drumconcert hadden opgegeven, de jongste was Julian (6) uit België.

Zuiderwijk, die tot tranen geroerd was, hoopt op een vermelding in het Guinness Book of Records.