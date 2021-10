Verkopen R. Kelly 500 procent gestegen sinds uitspraak

De 54-jarige zanger heeft vrouwen en meisjes seksueel misbruikt en laten misbruiken. De zanger zou zijn beroemdheid hebben ingezet om de vrouwen en meisjes te beïnvloeden. Maar de rechtszaak en het oordeel van de jury hebben klaarblijkelijk positief uitgepakt voor de verkoopcijfers van de zanger, die een levenslange celstraf boven het hoofd hangt.

Rolling Stone meldt dat het aantal streams van zijn hits als I Believe I Can Fly en Ignition 22 procent meer zijn gestreamd. Ook is de populariteit van de zanger in het algemeen gestegen. Waar zijn muziek in 2017 nog gemiddeld zo'n 5,4 miljoen keer per week gestreamd werd, is dat in 2021 toegenomen tot 6,4 miljoen keer per week.

Woensdag liet YouTube weten dat de officiële kanalen van R. Kelly zijn verwijderd. Daar zijn de videoclips in ieder geval niet meer te bekijken.