Nieuwe stijl voor Amsterdam Fashion Week

Onder leiding van de nieuwe organisator, mode-ondernemer Danie Bles, was het evenement verplaatst van de Westergasfabriek naar het Museumplein en konden sommige collecties direct gekocht worden. Bles nam het evenement vorig jaar over van TMG. Het plan om de shows naar het Museumplein te verplaatsen, viel echter niet goed bij omwonenden. Bezwaren die bij zo’n proces horen, aldus Bles eerder daarover.

Deze keer waren er een aantal nieuwe elementen. Hoewel de shows vooral toegankelijk waren voor professionals uit de modebranche, konden ook gewone consumenten er terecht. Mensen die niet meer bij de show naar binnen kwamen, konden deze bekijken in een zogenoemde pop-upcinema via een livestream. Ook op andere plaatsen dan het Museumplein waren activiteiten rondom de modeweek. Zo waren er speciale audiotours in het Rijksmuseum langs meesterwerken, ingesproken door zogeheten ’influencers’.

Op het programma stonden dit keer shows van onder meer Hudson’s Bay, Silvian Heach, 10DAYS en Maison 365.