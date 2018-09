Kijker wil vooral feelgood tv

Aan de gasten, zoals Stormy Daniels, lag het niet dat Twan Huys in zijn nieuwe show niet echt tot zijn recht kwam.

Het nieuwe tv-seizoen is nu officieel een week oud, maar erg verrassend is het (nog) niet. De ogen waren gericht op de met bombarie binnengehaalde Twan Huys bij RTL late night, maar die heeft, ondanks opzienbarende gasten, nog niet weten te scoren. De kijker is, zo blijkt, vooral gecharmeerd van bewezen succesnummers en oude wijn in nieuwe zakken.