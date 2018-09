Queen Elizabeth krijgt Theresa May te logeren

Een logeerpartij van de Prime Minister behoort tot de vaste tradities van de koninklijke vakantie in Schotland die bijna twee maanden in beslag neemt. Maar de eerste ministers kijken er niet altijd naar uit. Volgens een koninklijke biograaf vond Margaret Thatcher het een reis naar het ’vagevuur’.

Tony Blair omschreef de weekends als „een levendige combinatie van het intrigerende, het surreële en het uiterst gekke.” De fikse borrels „met de kracht van echte raketbrandstof” maakten het gemakkelijker om te ontspannen.

Echtgenote Cherie onthulde in haar boek Speaking For Myself dat hun zoontje Leo op Balmoral was verwekt. Dit omdat Cherie haar ’anticonceptie spullen’ (’contraceptive equipment’) niet mee had durven nemen uit schaamte, omdat de paleisstaf volgens haar gevraagd of ongevraagd de koffer én toilettas uitpakte.