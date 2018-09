Jelle de Jong laat Beatrix schrikken tijdens première

Het gaat hard met de carrière van Jelle de Jong. Ⓒ Hollandse Hoogte

We kennen hem onder meer als de zoon van MONIQUE VAN DE VEN in de tv-serie Dokter Deen. JELLE DE JONG heeft nu een hoofdrol te pakken in het theaterspektakel De Stormruiter. PRINSES BEATRIX en KONING WILLEM-ALEXANDER waren de eregasten tijdens de première dit weekend, maar waar was Jelle’s eigen ’prinses’, vriendin YULIA?