’Eindelijk word ik voor vol aangezien’

Zijn droom gaat in vervulling: vanavond staat Dries in een uitverkocht Paradiso. Ⓒ Richard Mouw

Als notoire volkszanger in een uitverkocht Paradiso schitteren, in navolging van beroemdheden als AMY WINEHOUSE, PRINCE en MICK JAGGER... DRIES ROELVINK flikt het vanavond! „Ik ben nu meer dan die man in die gele zwembroek.’’