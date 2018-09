’Dit was het nieuws’ terug met 744.000 kijkers

Presentator Harm Edens. Ⓒ ANP

Het nieuwe seizoen van Dit was het nieuws is zondag begonnen met 744.000 kijkers. Het programma, waarin op humoristische wijze het nieuws van de afgelopen week wordt doorgenomen, eindigde daarmee op een tiende plaats in de lijst van best bekeken programma's van de dag, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO).