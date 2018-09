Melissa McCarthy is de eerlijkheid zelve

„Ik zou zelf zoiets nooit kunnen doen”, zegt de inmiddels 48-jarige Melissa. De hoofdpersoon in Can You Ever Forgive Me? vervalst brieven van overleden schrijvers waarvan ze biografieën heeft geschreven. Ze verkoopt de valse documenten voor veel geld.

„Als ik per ongeluk een winkel uit zou lopen met iets dat ik niet afgerekend heb, ren ik snel terug”, zegt Melissa tegen People magazine. „Ik ben gewoon te braaf en biecht eerlijk op dat ik vergeten ben om af te rekenen.”

Can You Ever Forgive Me? is de tweede film van regisseur Marielle Heller. Die had in 2015 veel succes met The Diary of a Teenage Girl.