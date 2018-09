Jean-Claude Van Damme geëerd in Oostende

Van Damme is eregast op het filmfestival van Oostende waar hij de film Lukas komt promoten. Lukas is een Franse actiethriller. De acteur speelt de hoofdrol. Hij moet binnendringen in een gevaarlijke Nederlandse organisatie. Het is zijn laatste kans om de voogdij over zijn achtjarige dochtertje niet te verliezen. Vlaamse acteurs Kevin Janssens en Sam Louwyck spelen ook mee in de film.

De Belgische spierbundel speelde eerder al in tal van actiefilms, die niet zelden uitgroeiden tot absolute kaskrakers. Heel wat fans waren aanwezig om de Hollywoodster toe te juichen. Een fan was net iets te enthousiast en werd door de security verwijderd. Na de onthulling van de ster vertrok Van Damme naar de rode loper van de bioscoop waar Lukas vertoond werd.