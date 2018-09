Danie Bles wil nooit meer eigen kledingmerk

„Alsof mijn gezin en ik niet meer hoefden te eten”, zegt Danie in Het Financieele Dagblad. „Overal waar ik kwam, klonk geroezemoes. Het was alsof ik naakt door de modder moest rennen. Vreselijk.”

Het faillissement, inmiddels twee jaar geleden, heeft Danie nu verwerkt. Onder meer omdat ze er gewoon vrijuit met vrienden en medewerkers over kon praten. „Dat heeft de verwerking zeker versneld. Natuurlijk was het een verschrikkelijke tijd, maar toch had ik die niet willen missen.”

„Er komen altijd weer nieuwe kansen, weet ik nu”, gaat Danie, tegenwoordig organisator van de Amsterdam Fashion Week, verder. „Ook als de mensen zo nodig vervelende dingen moeten fluisteren achter mijn rug. Maar een eigen kledingmerk begin ik nooit meer.”