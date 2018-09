EGOT-status voor John Legend, David Lloyd Webber en Tim Rice

Het drietal pakte hun Emmy met Jesus Christ Superstar, Live in Concert, een Amerikaanse versie van The Passion. Legend was daar behalve als hoofdrolspeler ook als producent bij betrokken en LLoyd Webber en Rice tekenden met de liedjes uit de musical voor de composities en muziekteksten.

Legend, Lloyd Webber en Rice zijn de dertiende, veertiende en vijftiende persoon die een Emmy, Grammy, Oscar en Tony winnen. Legend gaat bovendien de geschiedenisboeken in als de eerste zwarte man die de tetralogie compleet heeft. Hij is met zijn 39 jaar, samen met Robert Lopez, ook de jongste EGOT-winnaar ooit. Het is verder de eerste keer dat er meer dan twee mensen in één jaar een EGOT compleet maken.

„Toen ik de muziekindustrie inging was het een droom om ooit een Grammy te winnen, veel succes te hebben als muzikant, veel platen te verkopen en te toeren over de hele wereld. Maar nooit droomde ik ervan om een EGOT te winnen. Ik wist destijds niet eens wat dat was”, zei Legend na zijn winst.