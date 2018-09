OG3NE naar tien kerstshows in Scheveningen

Ⓒ Hollandse Hoogte / Harold Versteeg

OG3NE geeft in december extra kerstconcerten in het Kurhaus in Scheveningen. Vanwege de run op kaarten zijn er twee nieuwe shows aangekondigd. Dat deden de drie zussen maandag in de ochtendshow op 100% NL. In totaal staan nu tien concerten van A Magical Christmas in Concert op de rol.