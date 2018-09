'Jamie Oliver tackelt agressieve inbreker bij eigen woning'

Jamie zou naar verluidt de inbreker hebben betrapt toen hij een poging deed in te breken bij het huis van de bekende kok in Londen, waarna hij hem is achtervolgd en tot de grond heeft gewerkt. De politie zou daarna de bewuste boef hebben gearresteerd.

Volgens the Mirror probeerde de dief eerder al in te breken bij andere panden in de buurt, waar ook Kate Moss zou wonen. Bij het acht slaapkamers tellende stulpje van Jamie - dat een slordige 9 miljoen euro waard is - liep hij tegen de lamp tijdens zijn poging tot inbraak.

De buurt prijst Jamie om zijn actie. Een bron laat weten aan de Britse tabloid: „Iedereen is dankbaar voor Jamie’s snelle handelen.”