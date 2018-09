Koning Albert zat tijdens herdenking in Italië

Albert en Paola waren zaterdag de grote afwezigen bij de mis ter nagedachtenis aan Alberts broer, koning Boudewijn. Het is dit jaar 25 jaar geleden dat hij overleed. Het Belgische koningshuis gaf geen verklaring waarom Albert niet naar de herdenking in Laken kwam. Hij en Paola waren namelijk wel uitgenodigd. De meeste overige leden van het Belgische koningshuis, waaronder Alberts kinderen koning Filip, prinses Astrid en prins Laurent, waren wel aanwezig.

Belgische media meldden al dat Albert en Paola in het buitenland zaten en dat ze hun vakantie niet wilden onderbreken. Waar het tweetal precies was, bleef echter onduidelijk. Volgens La Stampa verbleven Albert en Paola in het plaatsje Cannero Riviera, aan het meer Lago Maggiore.