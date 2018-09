Fernando Ricksen praat weer met hulp computer

„Eindelijk kan ik weer praten en mijzelf duidelijk maken”, zegt Ricksen in de krant The Scottish Sun. „Ik kan mijn vrouw en dochter vertellen hoe ik me voel, ik kan ze vragen stellen. Ik kan weer grappen maken.”

In 2013 maakte Ricksen bekend aan de spierziekte ALS te lijden. Die ziekte maakte een eind aan zijn carrière. Ook moest hij daardoor zijn wens opgeven om ooit hoofdtrainer te worden bij zijn jeugdliefde Fortuna Sittard. Fans en vrienden van hem begonnen een inzamelingsactie voor een standbeeld, dat in januari in Sittard werd onthuld.

Het spraakvermogen van Ricksen ging de laatste jaren vrij snel achteruit.