R. Kelly zegt geen financiële middelen te hebben voor rechtszaak

„Zijn financiën zijn flink geslonken en dat hakt er behoorlijk in. Ik heb de rechtbank gevraagd ons dagelijks kopietjes te sturen van alles wat er besproken wordt, maar daar moet je dus voor betalen. Daarbij heeft hij nieuwe kleding nodig om netjes in de rechtbank te verschijnen, maar hij past geen van zijn pakken meer”, aldus Kelly’s advocaat Devereaux Cannick.

De rechtbank heeft het de openbaar aanklagers toegestaan om bewijslast in te brengen dat de zanger ’seksueel contact’ had met een destijds 13-jarige Aaliyah, met wie hij in 1994 trouwde toen ze pas 15 jaar was. Het stel deed dit onder valse voorwendselen, door de zangeres een vervalst identiteitsbewijs te geven. Aaliyah en Kelly scheidden vrij snel nadat hun huwelijk uitkwam, waarna de zangeres in 2001 onfortuinlijk overleed vanwege een vliegramp.

Maandag 9 augustus begint de juryselectie en op woensdag 18 augustus wordt verwacht dat de zaak van start gaat. Advocaat Cannick kijkt er vol goede moed naar uit. „Mijn cliënt is zo langzamerhand een beetje moe van alle beschuldigingen aan zijn adres. Hij kent de waarheid en daardoor is het erg frustrerend voor hem om continu maar als zondebok te worden weggezet door de media. Maar hij heeft er alle vertrouwen in dat de waarheid uiteindelijk boven komt.”