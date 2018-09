Olivia Newton-John opnieuw getroffen door kanker

Bij het Grease-icoon werd in 1992 voor de eerste keer borstkanker geconstateerd. Olivia, die volgende week 70 wordt, genas toen van de ziekte, maar in een interview met het CNN-partnerprogramma Sunday Night onthulde ze dat deze in 2013 terugkeerde, met uitzaaiingen naar haar schouder, waardoor ze haar tour door de US en Canada moest uitstellen.

Sinds haar derde diagnose, vorig jaar, waarbij de kanker in haar onderrug werd geconstateerd, gebruikt ze cannabisolie om de pijn te verlichten, naast de chemotherapie en bestralingen. „Ik ben erg blij dat ik in Amika woon, waar dat legaal is. Mijn droom is dat het in Australië binnenkort ook beschikbaar komt voor kankerpatiënten of andere ziekten met veel pijn.”

Het nieuws over haar strijd tegen kanker komt aan de vooravond van de release van haar memoires Don’t Stop Believin’, waarin ze ook vertelt over haar strijd tegen de ziekte. „Kanker is iets waar ik de rest van mijn lange leven rekening mee moet houden”, schrijft ze in het boek. „Mijn man is er altijd voor me en ik geloof dat ik het zal overwinnen en dat is mijn doel”, vetelde ze zondagavond in het interview.