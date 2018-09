Jan Versteegh naar Talpa

Versteegh maakt dit najaar nog programma’s voor de publieke omroep en begint op 1 januari bij zijn nieuwe werkgever Talpa. „Soms moet je op een trein springen die langskomt, omdat je je anders later voor je kop slaat”, aldus Versteegh. „Wat Talpa en John de Mol met mij willen sluit zo naadloos aan bij wat ik wil… Dit moest ik doen.”

Deze zomer werd Versteegh de meest gewilde man van Hilversum, zeker nadat hij publiekelijk erkende open te staan voor een nieuwe stap. In medialand gaat het hardnekkige gerucht dat hij in de running was voor de presentatie van Wie is de mol?.

Versteegh: „Het heeft weinig zin om te speculeren op wat er ook had kunnen gebeuren. Nee, ik hoefde echt niet weg bij de publieke omroep. Ik heb van BnnVara geweldige kansen gekregen waar ik ze eeuwig dankbaar voor ben. Maar na vijf jaar vond ik de tijd rijp voor iets nieuws.”

Bij BnnVara is Versteegh dit najaar nog te zien in Snobs en sloebers, Trippers en Rijk!. BnnVara laat bij monde van mediadirecteur Robert Kievit weten dat het Versteegh zijn nieuwe avontuur ’van harte gunt’, ook al had het ’graag nog meer programma’s met hem gemaakt’. „Hij heeft zich hier sterk ontwikkeld als presentator, programmamaker en personality.”

Multitalent

Talpa-eigenaar John de Mol is verheugd met de komst van Versteegh. „Jan Versteegh is een multitalent”, aldus de tv-maker. „Talpa Network wil altijd zo veel mogelijk mensen bereiken, met content die echt raakt, zowel voor televisie als online. Ik weet zeker dat Jan daar een belangrijke bijdrage aan gaat leveren.”

Talpa laat verder weten dat Versteegh onder meer studioprogramma’s gaat maken en een dagelijkse liveshow. De verwachting is dat dit laatste programma moet gaan concurreren met RTL boulevard om de televisiekijkers op de vroege avond.