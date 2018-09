Overvallers in ’verkeerde’ huis Post Malone

De drie gewapende mannen drongen de woning in de San Fernando Valley binnen door een ruit in te slaan. Ze schreeuwden naar de nieuwe bewoner: „Waar is Post Malone?!”, meldt TMZ op basis van rechtbankdocumenten. De afwezigheid van de ster weerhield het trio er niet van om de nieuwe bewoner dan maar te beroven. Ze namen onder meer juwelen, geld en mobiele telefoons mee.

De politie onderzoekt volgens TMZ of de drie later die avond betrokken waren bij een inbraak in de villa van rapper Rae Sremmurd. De afgelopen weken werd in de regio van Los Angeles bij talloze sterren ingebroken.