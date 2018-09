James Van Der Beek wil andere benaming miskraam

Het vijfde kindje van James en Kimberly werd in juni geboren. In een openhartige post op Instagram van afgelopen weekend onthulde de acteur dat zijn vrouw voor de derde keer haar kindje had verloren voordat Gwendolyn werd geboren.

In zijn post schreef James dat er een nieuw woord bedacht moet worden voor miskraam. Hij vindt dat het woord (’miscarriage’ in het Engels) impliceert dat het verliezen van een ongeboren kind de schuld is van de moeder. „Alsof ze iets heeft laten vallen, of niet heeft gedragen”, schrijft de acteur. „Van wat ik heb geleerd, in alle, maar de meest voor de hand liggende, extreme gevallen, heeft het niets te maken met alles wat de moeder wel of niet heeft gedaan.”

Vervolgens deelde hij details over hoe de verdrietige aanstaande ouders zich voelen als ze hun kindje verliezen. „Het is pijnlijk en hartverscheurend op niveaus dieper dan je ooit hebt meegemaakt”, laat hij zijn volgers weten.

James en Kimberly trouwden in 2010. Naast Gwendolyn bestaat het gezin uit Emilia (2), Annabel Leah (4), Joshua (6) en de zevenjarige Olivia.