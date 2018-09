Ferri Somogyi verwelkomt dochtertje

„Ons meisje is geboren! Welkom lieve Véda Somogyi 09.09.18”, twittert Ferri maandag dolenthousiast.

In juni zijn de acteur en Noëlle in het geniep in het huwelijksbootje gestapt. Vanwege de komst van de baby besloten de twee destijds eerder te trouwen dan ze aanvankelijk van plan waren.