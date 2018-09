Igmar Felicia trapt avondshow af met fanweek

„Ik heb er echt zoveel zin in om weer mijn eigen show te gaan maken”, vervolgt Igmar. „Ik ben van maandag tot en met donderdag te horen. De andere dagen kan ik me focussen op online- en tv-werk, zowel voor Qmusic als bijvoorbeeld voor RTL en Concentrate. Een mooie combinatie.”

Igmar, die dinsdag 28 wordt, krijgt meteen een leuke week voor de boeg. In zijn eerste vier shows komt er onder de noemer Igmars Fanweek elke dag iemand langs van wie de dj fan is of vroeger was. Igmar krijgt zelf pas een uur van tevoren te horen wie de gast van die dag is.

Igmar maakte vorig jaar de overstap van SLAM! naar Qmusic. Het afgelopen jaar was hij naast Mattie Valk en Fien Vermeulen te horen in de ochtend.