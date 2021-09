Kaj Gorgels en Jessie Jazz Vuijk verhuisd naar Ibiza

Premium Entertainment

Jessie Jazz Vuijk verkozen tot mooiste vrouw van Nederland

Jessie Jazz Vuijk is door FHM verkozen tot Mooiste Vrouw van Nederland 2019. Dit is woensdagavond bekend gemaakt in The Butcher Social Club van de The Entourage Group tijdens de lancering van de FHM500, het magazine waarin de 500 Mooiste Vrouwen van Nederland zijn opgenomen. Eerder op de avond werd ...