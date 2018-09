Rik van de Westelaken vormt duo met Jan Smit

Jan Smit is al sinds 2014 als presentator betrokken bij het Televizier-Ring Gala. In 2016 deed hij dat samen met Art Rooijakkers. Die deed dat vorig jaar vervolgens alleen, nadat Jan zich had teruggetrokken omdat hij genomineerd was met het programma Beste zangers.

De Gouden Televizier-Ring wordt op 11 oktober uitgereikt. De ceremonie is live via NPO 1 te volgen.