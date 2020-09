Kelly Clarkson zag scheiding niet aankomen

„Ik ben heel blij dat ik vanuit de studio weer contact kan maken met mijn publiek, want tot dusver heeft het jaar 2020 alleen maar verandering gebracht. Zowel op professioneel als persoonlijk gebied. En de scheiding zag ik echt even niet aankomen”, aldus Kelly.

„Het is heel zwaar. Niet alleen voor mij persoonlijk, maar vooral voor onze vier kinderen. Een scheiding is nooit makkelijk, zeker omdat Brandon en ik allebei uit gezinnen komen van gescheiden ouders. Normaal gesproken ben ik best wel een open boek, maar in dit geval ga ik hier niet teveel over loslaten om de kinderen te beschermen. Ik ben echt een ’Mama Bear’, het belang van de kinderen staat voorop.”

De zangeres en haar man waren zeven jaar getrouwd. Volgens bronnen heeft het stel er alles aan gedaan om hun relatie te redden, maar was hun breuk uiteindelijk niet meer te lijmen.