Dochtertjes prins Jaime leren nu Engels

„Het is nog even wennen”, aldus de tweede zoon van prinses Irene en tweelingbroer van prinses Margarita. Dochters Zita (4) en Gloria (2) wacht in Genève Engelstalig onderwijs, na in hun eerste levensjaren Italiaans te hebben geleerd, zo vertelde Jaime maandagmorgen in Den Haag. Daar sprak hij tijdens een workshop over toegankelijkheid van financiële diensten voor vluchtelingen en ontheemden, met koningin Máxima tijdens de openingssessie als aandachtig toehoorder.

De prinsesjes hebben straks een heel palet aan talen tot hun beschikking, gaf de prins toe. „Engels kenden ze al een beetje, maar ook Nederlands en Hongaars. En in Zwitserland wordt natuurlijk Frans gesproken.” Hongaars leren ze van hun grootouders: moeder prinses Viktória is in Hongarije geboren.