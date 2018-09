The Nun horrorfilm met beste opening

Ook vestigde The Nun het record voor de beste opening van een horrorfilm van dit jaar, maakte distributeur Warner Bros. maandag bekend.

The Nun had donderdag ook al de beste openingsdag voor een horrorfilm dit jaar. De spin-off van The Conjuring vertelt over een priester en zijn leerling die de zelfmoord van een jonge non in een klooster in Roemenië gaan onderzoeken. De best openende horrorfilms van 2018 waren tot nu toe A Quiet Place en The First Purge.

Nieuwe films deden het sowieso goed het afgelopen weekend. De wraakthriller Peppermint, met Jennifer Garner, trok 35.000 bezoekers. De in de VS heel succesvolle thriller Searching trok 20.000 bezoekers.

Searching vertelt het verhaal van een vader die weigert af te wachten als zijn dochter opeens vermist raakt. Via de laptop van zijn tienerdochter probeert hij meer te weten te komen over haar leven en haar vrienden. De hele film wordt verteld via de schermen van computers, smartphones en andere technologische apparaten. De hoofdrollen worden gespeeld door acteurs John Cho (Star Trek) en Debra Messing (Will & Grace).