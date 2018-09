Underdog Televizierring slaat terug

In verschillende filmpjes maken ze een parodie op hun eigen programma waarin Nederlanders uit handen van een opsporingsteam proberen te blijven. Te zien is hoe hun team de jacht begint op directeur Anton (Diederik Ebbinge). Opsporingsspecialist Sander Schaepman suggereert dat hij op de vlucht is samen met hulpmoeder Nancy (Bianca Krijgsman). „En dat zeg ik omdat zij voor het laatst samen zijn gesignaleerd in het fietsenhok van basisschool De Klimop.” De reden dat zij gevlucht zijn? „Dat zij waarschijnlijk kijkcijferkastjes hebben weten te beïnvloeden waardoor De Luizenmoeder schandalig veel kijkers heeft weten te trekken.”

Ook maakten ze een parodie van Nicolette Kluijver en Dennis Weening, presentatoren van Expeditie Robinson, ’twee zeer sadistische objecten die er een duivels genoegen in stellen om mensen langere tijd op een onbewoond eiland te zetten zonder enig comfort.” Op hen moet gejaagd worden, omdat ’zij kans denken te maken op een Televizierring en daar gaan wij een stokje voor steken’.

Het team van Hunted merkt op dat De Luizenmoeder veel gepromoot wordt door AvroTros in de aanloop naar de Televizierring. Met deze actie willen ze op een ludieke manier als underdog meedoen in de strijd om de felbegeerde tv-prijzen. De video’s eindigen dan ook allemaal met de oproep aan de kijker om op Hunted te stemmen.=