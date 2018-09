André Hazes in duet met zijn vader

In 2019 is het precies vijftien jaar geleden dat André Hazes op 53-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval overleed. „Ik heb lang getwijfeld of ik een duet met mijn vader aandurfde”, aldus Hazes jr. „Het is niet alleen een cadeau aan het publiek maar ook zeker een cadeau voor mijzelf.”

De zevende editie van Holland Zingt Hazes vindt plaats op 22 en 23 maart 2019 in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ook Roxeanne Hazes, Danny de Munk, Samantha Steenwijk, Jeroen van der Boom, Peter Beense, Jamai en Xander de Buisonjé treden op.